ФСБ возбудила новое дело против осужденного ранее аспиранта мехмата МГУ

Азата Мифтахова ранее приговорили на шесть лет по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ России допросили в колонии в качестве подозреваемого ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как уточнила ТАСС адвокат математика Светлана Сидоркина, он отказался от дачи показаний.

"Сегодня следователь предъявил Азату постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), и он был допрошен в качестве подозреваемого. Однако, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, мой подзащитный в присутствии адвоката по назначению от дачи показаний отказался, так как у него уже есть защитник по соглашению", - рассказала собеседница агентства.

Мифтахов был приговорен на шесть лет колонии по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. 3 сентября у него истекает срок наказания, назначенного судом в Москве.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал его виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия. При этом суд зачел ему время содержания под стражей из расчета день за полтора. Двое других фигурантов дела - Елена Горбань и Андрей Ейкин - получили 4 и 2 года условно соответственно. Мифтахов отбывает наказание в исправительной колонии в Кировской области.