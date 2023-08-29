29 августа, 16:02,
обновлено 29 августа, 16:08
Военная операция на Украине

Числившийся погибшим при обстреле поселка в Брянской области ребенок оказался жив

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

По данным главы региона Александра Богомаза, погибли двое взрослых

ТАСС, 29 августа. Ребенок, который числился погибшим в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны ВСУ поселка Климово Брянской области, оказался живым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась", - пояснил глава региона. 

По его данным, погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Кроме того, один мужчина получил легкое ранение, ему уже оказали медпомощь.

По словам губернатора, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте.

Ранее Богомаз сообщал о погибшем ребенке и еще пяти пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ поселка Климово. Также повреждены несколько жилых домов и административных зданий, школа, нарушено энергоснабжение. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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