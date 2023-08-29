29 августа, 16:07

Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы выписали из больницы

27 августа мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Пассажира, из-за состояния здоровья которого самолет рейса Москва - Минводы вынужденно сел в аэропорту Волгограда, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Выписан в удовлетворительным состоянии", - сказал представитель комитета.

27 августа пассажирский Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, спустя 1,5 часа в воздухе подал сигнал тревоги из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Борт приняли в аэропорту Волгограда, 54-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. 

Теги:
РоссияСтавропольский крайВолгоградская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация