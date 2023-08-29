29 августа, 16:21,
обновлено 29 августа, 16:33

Число отравившихся шаурмой в Москве достигло 53

Андрей Махонин/ ТАСС, архив
© Андрей Махонин/ ТАСС, архив

В том числе пострадало двое детей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всего 53 человека, отравившихся шаурмой и курицей гриль, зарегистрировали в Москве, из них двое детей. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве напомнили, что расследование было начато после сообщения о пяти случаях отравления в кафе "Бистро-24" в Москве.

"В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей 9 и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз сальмонеллез, часть проб находится в работе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе эпидемиологического расследования в кафе "Бистро-24" снята с реализации обезличенная продукция без маркировки, без указания производителя, даты изготовления и сроков годности общим весом более 180 кг. Были отобраны пробы сырья, готовой продукции, воды, взяты смывы и биологический материал у персонала, два человека отстранены от работы.

"Установлено, что поставщиком тушек цыплят бройлеров для кафе "Бистро-24" является предприниматель, осуществляющий деятельность на территории Центра оптово-розничной торговли "Бухта". На хранении находилась продукция с маркировкой производителя в Белгородской области. Специалистами территориального отдела в Северо-Восточном административном округе в ходе проведения расследования в отношении предпринимателя изъята из оборота продукция в количестве 598 кг, хранившаяся без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции: товарно-транспортные накладные, ветеринарные свидетельства отсутствовали", - добавили в ведомстве.

Кроме этого, информация о проводимом эпидемиологическом расследовании была направлена в прокуратуру Москвы. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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