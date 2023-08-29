В Северной Осетии экстренные службы перешли на усиленный режим работы из-за смога

По данным МЧС, на территории республики возгораний не зафиксировали

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Экстренные службы в Северной Осетии перешли на усиленный режим работы из-за смога непонятного происхождения, который зафиксировали на территории почти всей республики. Об этом сообщил вице-премьер региона Ирбек Томаев.

"Мы находимся на постоянной связи с экстренными службами соседних регионов - Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Ставропольского края - для выяснения причин произошедшего. Экстренные службы Северной Осетии работают в усиленном режиме", - цитирует Томаева пресс-служба главы и правительства республики.

По информации, поступившей от МЧС России по РСО-Алания, на территории республики возгораний не обнаружено.

Как сообщалось ранее, во Владикавказе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Едкий запах и смог наблюдаются и в районах республики, в частности, в Алагирском, Правобережном и Ардонском. В Ингушетии также присутствуют смог и едкий запах.