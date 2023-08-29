СК взял на контроль расследование дела об исчезновении 16-летней фигуристки в Москве

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. СК поставил расследование дела об исчезновении 16-летней фигуристки в Москве на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С. М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск несовершеннолетней. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 28 августа девушка, завершив тренировку, покинула один из спортивных комплексов в Москве и до настоящего времени домой не вернулась. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.