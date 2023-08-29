В Ингушетии зафиксировали превышение в воздухе в 1,5 раза ПДК углекислого и угарного газов

Повторные замеры зафиксировали снижение концентраций газов из-за рассеивания под воздействием переноса воздушных масс

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ингушетии провело забор проб воздуха из-за жалоб жителей на смог и задымленность, результат которого показал превышение в 1,5 раза предельно допустимой концентрации СО2 и СО, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с поступающими обращениями граждан на задымление атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов республики, специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия" проводится отбор проб воздуха в жилых зонах городов Магас, Назрань, Сунжа. По состоянию на 16:30 было установлено превышение ПДК по содержанию СО2 и СО в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Как сообщается, при повторных замерах установили снижение концентраций газов из-за рассеивания под воздействием переноса воздушных масс.

"По информации служб ГО и ЧС, очагов пожаров или возгораний на территории республики не зафиксировано. Наиболее вероятной причиной задымления атмосферы, учитывая высокие сезонные температуры воздуха и связанную с этим пожароопасность в степных районах, является занос дыма от возгораний сухостоя на территориях соседних регионов", - добавили в пресс-службе.

По данным Минприроды региона, запах гари чувствовали жители всех городов и районов республики.