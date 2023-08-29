29 августа, 17:11
Военная операция на Украине

Жительницу Адыгеи подозревают в призывах к проведению акций против СВО

Возбудили дело

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении жительницы республиканского центра Адыгеи - Майкопа, которую подозревают в призывах к проведению акций против СВО. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея.

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По данным управления ФСБ, на своей странице в одной из соцсетей она размещала материалы с призывами к проведению протестных акций против проведения СВО на Украине, осуществлению действий по срыву мобилизационных мероприятий, а также препятствованию деятельности военных комиссариатов на территории Российской Федерации.

"Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияАдыгеяВоенная операция на Украине
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