В ЯНАО в отношении устроившего стрельбу возбудили дело о насилии к представителям власти

По данным следствия, мужчина также поджег свой дом, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка

ТАСС, 29 августа. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчину подозревают в применении насилия к представителям власти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу в рамках расследования уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении представителей власти возбуждено еще одно уголовное дело. Местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после стрельбы мужчина поджег свой дом, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка. Злоумышленник получил ожоги тела и верхних дыхательных путей, после чего его госпитализировали. В доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

28 августа сотрудники отдела судебных приставов по Ноябрьску приехали к частному дому мужчины, чтобы выселить его из аварийного жилья, подлежащего сносу. 61-летний хозяин дома категорически отказался общаться с приставами, выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль и закрылся в доме.