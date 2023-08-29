Запад Австрии пострадал от наводнения

Ущерб предварительно оценили в €12 млн, сообщил портал ORF

ВЕНА, 29 августа. /ТАСС/. Австрийская федеральная земля Тироль пострадала от наводнения, местные власти предварительно оценили ущерб в €12 млн. Об этом сообщил портал ORF.

Стихия повредила дороги и улицы, в операции по устранению последствий катастрофы задействованы 4,4 тыс. пожарных. Непогода затронула и соседнюю землю Зальцбург. Сообщается о наводнении в округе Санкт-Иоганн-им-Понгау, где затопило подвалы домов. Около 60 человек эвакуированы с территории одного из детских лагерей. Экстренные службы проводят работы по расчистке местности и откачивают воду.

Сообщения о пострадавших и погибших не поступали. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что пострадавшие регионы получат финансовую помощь.

Австрия уже не в первый раз за это лето страдает от непогоды. В начале августа сильные ливни ударили по южной и восточной частям республики, пострадали земли Каринтия, Штирия и Бургенланд. Австрийские СМИ сообщали об оползнях, разрушениях дорог и зданий, погиб один человек.