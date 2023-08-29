29 августа, 17:37

В Тбилиси ливень подтопил улицы

Также повалены деревья и повреждены ЛЭП

ТБИЛИСИ, 29 августа. /ТАСС/. Проливной дождь, который прошел в Тбилиси, подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья. Об этом говорится в распространенном заявлении мэрии грузинской столицы.

"Сильный дождь в Тбилиси и ветер создали проблемы в столице. Подтоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Все соответствующие ведомства Тбилисского муниципалитета вместе со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы, и ведется работа по устранению последствий", - указано в заявлении.

Мэрия Тбилиси призывает жителей и гостей столицы без особой необходимости не покидать дома. 

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Грузия
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