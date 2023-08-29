29 августа, 17:40
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожье

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в оперативных службах

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. В результате атаки есть пострадавшие, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 17:20 [мск] боевики преступного киевского режима атаковали БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже. Сотрудники и посетители детского образовательного учреждения, где шла подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение", - сказал представитель оперативных служб.

По предварительным данным, есть пострадавшие. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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