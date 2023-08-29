Дело о терактах в отношении трех представителей власти в Бердянске передали в суд

Обвиняемые передали информацию о расположении городского штаба гуманитарной помощи для подготовки террористического акта неустановленным сообщникам, сообщили в Генпрокуратуре

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан Украины, которые собирали информацию о представителях органов власти, использованную при совершении терактов против них. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В период с августа по ноябрь 2022 года обвиняемые за денежное вознаграждение осуществили сбор информации о способах, времени и маршрутах передвижения, транспортных средствах, местах жительства и работы в отношении троих представителей власти. Полученные данные способствовали совершению покушений на указанных лиц, один из которых погиб, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью. <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд в г. Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Против фигурантов выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Обвиняемые передали информацию о расположении городского штаба гуманитарной помощи для подготовки террористического акта неустановленным сообщникам.

"По версии следствия, в 2022 году неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя против интересов РФ и проводимой специальной военной операции, создали террористическое сообщество, в которое вошли трое жителей Бердянска Запорожской области. Террористическое сообщество характеризовалось сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой совершения преступлений", - отметили в Генеральной прокуратуре.