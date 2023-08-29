Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

Роберт Шонов ранее признал вину

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции (СВО) по заданию американских дипломатов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября", - сказала собеседница агентства.

Как следует из видеозаписи допроса россиянина Шонова, распространенной ранее ФСБ России, к нему обратились сотрудники посольства США. По его словам, они "выразили заинтересованность" в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях - СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий. Шонов должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах, рассказал он ранее.

Кроме того, первый секретарь посольства США поставил перед ним задачу по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, лояльных к США, которых впоследствии они могли бы использовать, как и Шонова, для сбора информации.

Как сообщали ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Шонову предъявлено обвинение в сборе для США данных о ходе специальной военной операции по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов "за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна". В спецслужбе отметили, что этих дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.