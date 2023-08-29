Пропавшую в Москве фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров

Как сообщили в столичной прокуратуре, ее жизни ничего не угрожает

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка найдена в кинотеатре одного из торговых центров, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров", - говорится в сообщении. По предварительной информации прокуратуры, никаких противоправных действий в ее отношении не совершено, жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает

В пресс-службе столичного ГСУ СК добавили, что в ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение главка для установления обстоятельств ее отсутствия. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что спортсменка была найдена сотрудниками полиции. "В течение нескольких часов полицейские установили, что девушка находится в кинотеатре торгового центра, расположенного на МКАД, после чего доставили ее в территориальный отдел", - сказала она. Представитель ведомства подчеркнула, что полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фигуристка вечером 28 августа завершила тренировку и покинула один из спортивных комплексов в Москве. Домой она так и не вернулась. По факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело об убийстве. В экстренных службах сообщали ТАСС, что, предварительно, до исчезновения у девушки был конфликт с тренером.