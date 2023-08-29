В Чикаго съемочную группу ограбили во время съемок сюжета об ограблениях

По данным газеты Chicago Sun-Times, грабители потребовали у жертв деньги, а также забрали у них камеру, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа

ТАСС, 29 августа. Съемочная группа в Чикаго (штат Иллинойс в США) была ограблена в понедельник во время съемок репортажа о росте числа вооруженных ограблений. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление полиции.

Корреспондент и фотограф незадолго до пяти часов утра собирались снять репортаж об ограблениях в одном из районов города, когда к ним подъехали черный внедорожник и серый седан. Из автомобилей вышли три вооруженных человека в лыжных масках.

"Нападавшие забрали вещи жертв, затем вернулись в автомобили и скрылись", - приводит The Washington Post слова представителя полиции Чикаго.

По данным газеты Chicago Sun-Times, грабители потребовали у жертв деньги, а также забрали у них камеру, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа.

В ходе инцидента никто не пострадал, сообщила полиция. По состоянию на утро вторника полиция не задержала подозреваемых, расследование продолжается.