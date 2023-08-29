Площадь пожара в Геленджике выросла до 5 га

Группировку по тушению возгорания увеличили

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Площадь пожара, который произошел в Геленджике увеличилась до 5 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток", - сказали в пресс-службе.

Группировку пожарных увеличили до 195 человек, 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России, который совершил 27 сбросов в более 130 тонн воды, возобновит работу по тушению пожара утром, в темное время суток его работа запрещена, а настоящее время огонь тушат вручную.

По данным оперштаба по региону, тушение лесного пожара в районе Бобруковой Щели в Геленджике осложняет сильный ветер до 30 м/с, спасатели задействовали почти 170 человек и больше 30 единиц техники.

В администрации Геленджика жителей, имеющих ранцевые и лесные огнетушители, попросили помочь пожарным в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте. Сбор экипированных людей объявили на среду в 8:00 у заправки "Лукойл".

Позже в МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры в Геленджике нет. "Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что дополнительно для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Обстановка на месте пожара контролируемая. Сил и средств достаточно", - добавили в ведомстве.

Действия по тушению пожара на месте координирует замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе Андрей Потахов.