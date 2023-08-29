Пропавшую в Москве фигуристку доставили в СК

С ней начались следственные действия, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пропавшую 16-летнюю фигуристку, которая была найдена в кинотеатре торгового центра, доставили в СК, где с ней начались следственные действия. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

"Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий", - сказал в пресс-службе.

Фигуристка вечером 28 августа завершила тренировку и покинула один из спортивных комплексов в Москве. Домой она так и не вернулась. По факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В экстренных службах сообщали ТАСС, что, предварительно, до исчезновения у девушки был конфликт с тренером.