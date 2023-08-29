29 августа, 19:21,
обновлено 29 августа, 19:31
Военная операция на Украине

ВСУ ударили дроном по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Возник пожар, уничтожена оргтехника и документация

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. ВСУ дроном нанесли удар по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке, возник пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

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"Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В общественной приемной каждый понедельник и пятницу проводили прием граждан. На 30 августа было запланировано общественное обсуждение программы партии. "Цель теракта киевского режима ясна - нарушить мирную жизнь, запугать мирных жителей и сорвать выборы. Но что бы не предпринимали враги с правого берега и их немногочисленные пособники на нашем берегу, выборы состоятся, люди сделают свой выбор в единый день голосования", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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