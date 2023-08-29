В Северной Осетии не выявили превышений ПДК веществ из-за смога

Специалисты продолжают мониторинг воздуха

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Превышений предельно допустимых концентраций веществ в воздухе из-за смога в Северной Осетии не выявили. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

"Результаты последних исследований (21:20) показали, что превышений предельно допустимых концентраций веществ не выявлено. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания и лаборатории санитарно-гигиенических исследований продолжают мониторинг воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем во Владикавказе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Едкий запах и смог наблюдались и в районах республики, в частности, в Алагирском, Правобережном и Ардонском. В Ингушетии также фиксировался смог и едкий запах.