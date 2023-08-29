29 августа, 20:47
Военная операция на Украине

Мэр Новой Каховки назвал удар по общественной приемной "Единой России" терактом

Владимир Леонтьев также добавил, что это попытка сорвать выборы

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Удар дроном ВСУ по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке - это теракт и попытка сорвать выборы. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев на месте происшествия.

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"Очередной террористический акт, попытка сорвать выборы. Но я хочу сказать так: никто не нарушит нашу мирную жизнь, никто не остановит нас на пути достижения тех целей, к которым мы стремимся", - сказал он. Его высказывания опубликованы в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

29 августа в 20:50 дроном-камикадзе ВСУ нанесли удар по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке, возник пожар, уничтожены оргтехника и документация. Пострадавших нет. В общественной приемной каждый понедельник и пятницу проводили прием граждан. На 30 августа было запланировано общественное обсуждение программы партии. 

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