Ураган "Идалия" усилился до второй категории

Он надвигается на юго-восток США

ТАСС, 30 августа. Ураган "Идалия", который надвигается на юго-восток США, усилился до второй категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 43 м/с, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона.

Ураган продолжает движение на север со скоростью 26 км/ ч и в настоящее время находится в 310 км к юго-западу от города Тампа и в 480 км к югу от города Таллахасси (оба в штате Флорида).

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение на большей части штата. Прогнозируется, что в среду "Идалия" может принести на сушу большое количество осадков, возможны подтопления местности.