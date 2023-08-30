На горе Бештау на Ставрополье возник пожар площадью 1 тыс. кв. м

К тушению привлекли 13 человек и 4 единицы техники

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась на горе Бештау на Кавказских Минеральных Водах на Ставрополье. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На горе Бештау горение сухой растительности на площади 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлечены 13 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России восемь человек и две единицы техники.

На Ставрополье из-за жаркой и сухой погоды участились случаи ландшафтных пожаров. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в большинстве округов края установилась чрезвычайная пожароопасность. На некоторых территориях зафиксирована почвенная либо атмосферная засуха.

Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Она является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1,4 тыс. м.