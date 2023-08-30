Суд в Москве отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского

Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского по прозвищу Хобот. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вознесенскому А.Е., обвиняемому по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде, отметив, что решение уже вступило в силу.

По данным газеты "Коммерсант", четыре месяца назад Вознесенский освободился условно-досрочно из колонии в Удмуртии из-за серьезных проблем со зрением. Учитывая это обстоятельство, его отправили под домашний арест, а не в СИЗО. В случае признания Вознесенского виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Вознесенский носил фамилию Беляев. Позже он женился на дочери советского поэта Андрея Вознесенского, и взял его фамилию. Обвиняемый впервые был осужден в Ленинграде в 1985 г. за грабеж. Также он был судим за хранение наркотиков, вымогательство и мошенничество. Кроме того, он пользовался в своей деятельности поддельными документами: удостоверениями ФСБ, помощника депутата от КПРФ, сотрудника СМИ и другими. Всего он привлекался к уголовной ответственности семь раз.