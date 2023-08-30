29 августа, 23:20
Военная операция на Украине

Над Брянском силы ПВО сбили три украинских БПЛА

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших

ТАСС, 30 августа. Три украинских БПЛА самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над Брянском в ночь на среду, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет", - проинформировал глава региона.

Он отметил, что в данный момент работают оперативные и экстренные службы. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 августа средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской областью. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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