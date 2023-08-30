Над Брянском силы ПВО сбили три украинских БПЛА

Губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших

ТАСС, 30 августа. Три украинских БПЛА самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над Брянском в ночь на среду, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет", - проинформировал глава региона.

Он отметил, что в данный момент работают оперативные и экстренные службы. Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 августа средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской областью.