29 августа, 23:21,
обновлено 29 августа, 23:33

В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа

Это необходимо для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

ТАСС, 30 августа. Все рейсы отменят в среду, 30 августа, в аэропорту Пскова для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы (ВПП) после атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Что касается работы аэропорта: принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме", - написал Ведерников.

Он подчеркнул, что жертв в результате атаки нет. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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