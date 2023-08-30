Количество осадков на юге Приморья за сутки превысило месячную норму

Во Владивостоке выпало 182 мм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Количество выпавших осадков за прошедшие сутки превысило месячную норму во Владивостоке и в Хасанском округе Приморья. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"На большей части Приморского края выпало от 30 до 80 мм осадков. При этом в южных районах дождей было больше всего. Во Владивостоке выпало 182 мм или 103% месячной нормы, в поселке Посьет Хасанского муниципального округа выпало 178 мм или 119% нормы. В Барабаше Хасанского округа оборудование зафиксировало свыше 206 мм", - рассказал Чулков.

Он уточнил, что более половины месячной нормы дождя зафиксировано еще на 13 метеостанциях в разных районах края.

В наиболее пострадавшем от воды Хасанском муниципальном округе, по информации администрации, нарушено транспортное сообщение на 84-м километре региональной дороги Раздольное - Хасан, связывающей Владивосток с южной частью края. Нет транспортного сообщения с населенными пунктами Нерпа, Рыбак, Андреевка, Витязь, Рисовая Падь, Рязановка, Приморский, Безверхово. На большей территории округа проблемы со связью.

"Электроснабжение нарушено в Андреевке, Приморском, Славянке, Нерпе, Краскино, Барабаше. Точной информации о количестве жилых помещений и социальных объектов, оказавшихся в зоне затопления, нет. ПВР (пункты временного размещения) развернуты в клубе с. Барабаш, в школах Андреевки и Зарубино, в ФОКе пгт Славянка", - сообщает пресс-служба муниципального образования.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.