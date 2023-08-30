В Орловской области средства ПВО сбили два беспилотника

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Орловской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона.
Он отметил, что информации о повреждениях и пострадавших нет. "Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", - добавил Клычков.