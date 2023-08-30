29 августа, 23:34,
обновлено 29 августа, 23:48
Военная операция на Украине

В Орловской области средства ПВО сбили два беспилотника

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

Информации о повреждениях и пострадавших нет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Орловской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона.

Он отметил, что информации о повреждениях и пострадавших нет. "Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", - добавил Клычков. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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