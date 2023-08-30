Во Владивостоке сильный дождь привел к сходу селей и разливу рек

В Приморском гидрометцентре сообщили, что в городе за сутки выпало 182 мм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильные ливни во Владивостоке за последние сутки привели к затоплению пониженных участков дорог, сходу селей и грунта с косогоров, разливу рек в городской черте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным Приморского гидрометцентра, во Владивостоке за сутки выпало 182 мм осадков или 103% месячной нормы.

"Резкое усиление дождя к вчерашнему вечеру привело к образованию скопления воды на дорогах, подтоплениям, сходу селей и грунта с возвышенностей, разливу рек. Все службы заняты устранением последствий стихии. В этот час идет расчистка проездов от сошедшего грунта на трассе Седанка - Патрокл, Коммунаров, Стрелочной, Всеволода Сибирцева, Котельникова, Выселковая, Иманская, Минеров и других", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 августа в городе снова ожидается дождь, временами сильный. Порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивают в 7 млрд рублей.