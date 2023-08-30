В Приморье количество отрезанных от дорожного сообщения сел выросло до 19

Остаются подтопленными 59 домов

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Приморском крае, остающихся отрезанными от дорожного сообщения из-за паводка, за ночь выросло с 9 до 19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

За прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 199 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе.

"В Приморье на утро среды переливы наблюдаются на 29 участках дорог в 8 муниципалитетах, от наземного сообщения отрезаны 19 населенных пунктов. Остаются подтопленными 59 домов, из которых 32 - многоквартирные. Также подтоплены 312 придомовых участков в 11 муниципалитетах", - сказали в пресс-службе.

Аварийные отключения электроснабжения зафиксированы в Находкинском и Дальнегорском городских округах, Хасанском и Шкотовском муниципальных округах.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.