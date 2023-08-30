30 августа, 00:15

В Приморье размыло федеральную трассу А-370 "Уссури"

Движение транспорта как в сторону Владивостока, так и в сторону Хабаровска будет осуществляться в объезд через Раздольное

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Автомобильное сообщение по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск прервано из-за сильного перелива в районе поселка Раздольное, сообщает пресс-служба регионального минтранса. Машины объезжают через поселок.

"В связи с переливами на 693-м километре трассы А-370 "Уссури" движение транспорта как в сторону Владивостока, так и в сторону Хабаровска будет осуществляться в объезд через Раздольное. Просим автомобилистов обратить внимание", - говорится в сообщении.

По данным Приморского гидрометцентра, в Приморье за прошедшие сутки выпало от 30 до 200 мм осадков. Сильнее всего пострадали южные районы края.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияПриморский край
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