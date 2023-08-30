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обновлено 30 августа, 00:45

Аэропорты в Москве временно закрыли на прием и отправку самолетов

Часть бортов отправили в зону ожидания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Временно закрыты на прием и отправку воздушных судов аэропорты Домодедово и Внуково. Часть самолетов направлена в зону ожидания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, на вылет из Внуково задерживаются два самолета в Ереван, с опозданием прилетят самолеты из Бодрума и Анкары.

Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто за ночь уже второй раз.

Позже в авиационных службах ТАСС сообщили о закрытии на прием и вылет самолетов аэропорта Шереметьево.

"Аэропорт Шереметьево временно не отправляет и не принимает рейсы", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты из зоны ожидания уходят на запасные аэродромы.

"В частности, два рейса готовятся к посадке в Нижнем Новгороде", - добавил представитель авиационных служб. 

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