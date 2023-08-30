В Приморье остаются из-за аварий без света почти 5 тыс. человек

В населенные пункты Хасанского округа энергетики доставят дизель-генераторные установки

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильный ветер и паводок в Приморском крае привели к аварийным отключениям элекстроснабжения в нескольких населенных пунктах на юге края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона, без света на утро среды остаются почти 5 тыс. человек.

"Аварийные отключения электроснабжения зафиксированы в Находкинском и Дальнегорском городских округах, Хасанском и Шкотовском муниципальных округах в зоне ответственности нескольких сетевых компаний. Всего под отключения попали 4 869 человек", - сообщили в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), для подачи электроснабжения в населенные пункты Хасанского округа энергетики "Приморских электрических сетей" (филиал ДРСК) доставят дизель-генераторные установки. Специалисты устраняют повреждения на энергообъектах и восстанавливают электроснабжение в других населенных пунктах края.

По информации оператора пригородного электросообщения АО "Экспресс Приморья", несмотря на сложные погодные условия, движение поездов пригородного сообщения идет без перебоев. При этом есть небольшие задержки из-за сложной ситуации на направлении Кипарисово-Надеждинская. На железной дороге непрерывно ведутся работы по устранению последствий паводка. Бригады железнодорожников работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть поезда в график.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.