30 августа, 01:08
Военная операция на Украине

Собянин заявил о ликвидации беспилотника в Рузском районе

Екатерина Адамова/ ТАСС, архив
© Екатерина Адамова/ ТАСС, архив

Мэр Москвы сообщил, что пострадавших нет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Силы ПВО сбили один из беспилотников, направлявшихся к Москве, в Рузском районе, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, - написал он. - Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе". По словам мэра Москвы, предварительно пострадавших и разрушений нет.

Собянин добавил, что на месте произошедшего работают экстренные службы. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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