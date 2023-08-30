В Приморье отменили автобусные рейсы в Хасанский район из-за паводка

Речь идет о маршрутах в направлении населенных пунктов Краскино, Зарубино, Славянка, Валентин

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Междугородние автобусные рейсы в Хасанский округ на юге Приморского края отменены из-за многочисленных переливов на дорогах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

"Отменены автобусные рейсы по маршрутам в направлении Краскино, Зарубино, Славянка, Валентин", - говорится в сообщении.

По данным министерства, несмотря на сложные метеоусловия, по расписанию выполняются межрегиональные авиарейсы. Часть внутрирегиональных полетов отменена. Движение поездов пригородного сообщения идет без перебоев, но есть задержки из-за сложной ситуации на направлении Кипарисово - Надеждинская.

По данным Приморского гидрометцентра, в Приморье за прошедшие сутки выпало от 30 до 200 мм осадков. Сильнее всего пострадали южные районы края и особенно - Хасанский муниципальный округ.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.