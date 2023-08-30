В Хабаровском крае тушат лесные пожары на площади 700 га

К тушению огня привлекли 194 человека, задействовали 9 единиц техники, 5 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на площади около 700 га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 9 пожаров на общей площади 672,5 га", - говорится в сообщении. Два очага локализовано на площади 280 га.

К тушению огня в лесах привлечены 194 человека, задействовано 9 единиц техники, 5 воздушных судов. За минувшие сутки было ликвидировано одно возгорание на 580 га. Сейчас пожары действуют в Ульчском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко, уточнили ТАСС в министерстве. Они возникли в результате грозовой активности.

В крае из-за пожаров действует режим ЧС, введен запрет на посещение лесов. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 774 лесных пожара на общей площади порядка 914 тыс. га.