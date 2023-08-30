30 августа, 01:50

В Пскове к ликвидации последствий возгорания самолетов Ил-76 привлекли 65 человек

В тушении пожара также задействовали 21 единицу техники

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, пожарно-спасательные подразделения региона ликвидируют последствия возгорания.

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Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

"В 23:28 29 августа поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в городе Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв нет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, повреждения получили четыре самолета Ил-76, произошел пожар. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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