В Якутии за сутки ликвидировали два лесных пожара

Общая площадь возгораний составила свыше 10,9 тыс. га

ЯКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Два лесных пожара ликвидировали за сутки в Якутии. Их общая площадь составила свыше 10,9 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За сутки на территории республики ликвидировали 2 лесных пожара общей площадью 10 861 га. Один пожар потушен в Олекминском районе на площади 9 324 га, второй - в Верхнеколымском районе на площади 1 537 га", - говорится в сообщении.

Обнаружено 12 лесных пожаров на площади 527 га в Алданском, Нерюнгринском, Олекминском и Усть-Майском районах. Всего на начало суток действуют 26 лесных пожаров на общей площади 28,9 тыс. га, из них локализовано 4 возгорания на площади 1,5 тыс. га. В тушении участвуют 290 человек, задействована лесопожарная техника, работает авиация.

По данным оперативного штаба региона, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Якутии зарегистрировано 792 лесных пожара на площади почти 1,5 млн га.