30 августа, 02:30,
обновлено 30 августа, 03:03
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Военная операция на Украине

Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Атака на аэродром в Пскове

  • Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.
  • Жертв в результате атаки не было.
  • Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.
  • По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.
  • Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

БПЛА в центральной России

  • По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской.
  • По данным губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.
  • Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.
  • Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.
  • По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
  • Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.
  • Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.
  • Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты.

Атака морских беспилотников в Севастополе

  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в силы Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.
  • Спустя час он сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения закончили работу в акватории, пока точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.
 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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