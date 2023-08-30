Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Атака на аэродром в Пскове

Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.

Жертв в результате атаки не было.

Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.

По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.

Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

БПЛА в центральной России

По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской.

По данным губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.

Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.

Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.

По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.

Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.

Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты.

Атака морских беспилотников в Севастополе