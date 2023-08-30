Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.
В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.
ТАСС собрал главное о произошедшем.
Атака на аэродром в Пскове
- Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.
- Жертв в результате атаки не было.
- Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.
- По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.
- Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.
БПЛА в центральной России
- По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской.
- По данным губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.
- Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.
- Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.
- По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, еще один БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
- Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.
- Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.
- Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, сейчас все ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты.
Атака морских беспилотников в Севастополе
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в силы Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.
- Спустя час он сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения закончили работу в акватории, пока точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.