Губернатор Калужской области сообщил о повреждениях в результате атаки БПЛА

Один из беспилотников попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов

ТАСС, 30 августа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Еще один БПЛА попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. <…> Также в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет" - сообщил губернатор, добавив, что сейчас в этих районах работают оперативные службы.