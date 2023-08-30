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обновлено 30 августа, 02:55
Военная операция на Украине

Губернатор Калужской области сообщил о повреждениях в результате атаки БПЛА

Один из беспилотников попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов

ТАСС, 30 августа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Еще один БПЛА попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

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"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. <…> Также в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет" - сообщил губернатор, добавив, что сейчас в этих районах работают оперативные службы. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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