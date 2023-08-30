Жителя Хакасии осудили за лжеминирование и нападения на пациентов больницы

Мужчину приговорили к 3,5 года условно

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жителя Хакасии приговорили к 3,5 года условно за ложное сообщение о минировании Саяногорской межрайонной больницы и нападение на ее двух пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Приговором Саяногорского городского суда Республики Хакасия подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев (условно) с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении. Он был осужден по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По информации ФСБ, в январе 2023 года злоумышленник дважды нападал и угрожал убийством пациентам больницы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, во время одного из нападений он проник ночью в больницу с намерением напасть на свою сожительницу, но перепутал и совершил нападение на другую женщину, которая проходила там лечение.

В марте 2023 года преступник из хулиганских побуждений позвонил на телефон экстренных служб и сообщил о минировании больницы. Взрывное устройство в больнице найдено не было.