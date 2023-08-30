В Туве из-за жары ввели режим повышенной готовности

О неблагоприятных изменениях погоды население будут оповещать по сотовой связи

ТАСС, 30 августа. Режим повышенной готовности для органов управления ввели в Туве из-за аномально высоких температур. Об этом сообщило правительство республики.

"В Туве введен режим повышенной готовности для органов управления и сил реагирования на чрезвычайные ситуации. <…> Режим вводится в связи с неблагоприятной погодой. Метеорологи прогнозируют, в частности, аномальную жару с 27 по 31 августа - на 7 и более градусов выше климатической нормы. Например, 29 августа, термометр в столице Тувы Кызыле показывал плюс 39 градусов в тени", - говорится в сообщении.

В эти дни администрации районов, подразделения службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будут следить за обстановкой. "Население республики будет оповещаться по сотовой связи о неблагоприятных изменениях погоды", - пояснили в правительстве.

По данным регионального главка МЧС, в течение суток 30 августа в республике сохранится сильная жара, максимальная температура воздуха составит плюс 35 градусов и выше. "В регионе до 31 августа сохраняется высокая пожарная опасность. Особенно на территории Монгун-Тайгинского, Улуг-Хемского, Кызылского и Эрзинского районов, где уровень погодной опасности близок к оранжевому", - пояснили в МЧС.

В Туве до 13 сентября действует особый противопожарный режим при котором запрещено использовать открытый огонь, сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.