В Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи погиб человек

Еще двое пострадали

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Ровенском районе Саратовской области, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus (скорая помощь), в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир - женщина 1936 года рождения - погибла. Водитель с травмами госпитализирован, пассажир - мужчина 1976 года рождения - доставлен в медучреждение", - рассказали в управлении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.