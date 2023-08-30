30 августа, 03:27

В Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи погиб человек

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Еще двое пострадали

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Ровенском районе Саратовской области, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus (скорая помощь), в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир - женщина 1936 года рождения - погибла. Водитель с травмами госпитализирован, пассажир - мужчина 1976 года рождения - доставлен в медучреждение", - рассказали в управлении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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