Паводок в Приморье повредил инфраструктуру национального парка и заповедника

Стихия загнала животных на холмы и разрушила экотропы на территориях "Земли леопарда" и "Кедровой пади"

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в Приморском крае привели к повреждению инфраструктуры крупнейшего национального парка юга региона - "Земля леопарда", а также заповедника "Кедровая падь". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".

"Наибольший урон понесла территория экотропы "Кравцовские водопады". Наводнение вызвало сход ландшафта и сель, стремительный поток которого завалил местность обломками горных пород и валунами. Проход к экотропе частично заблокирован сошедшим с возвышенностей грунтом. Неконтролируемые потоки воды и грязи полностью снесли входные ворота, повалили забор и снесли ограждения, уничтожили лавочки и другие объекты. Одно из зданий снесло течением, оно врезалось в стену соседнего сооружения", - сообщили в пресс-службе.

Также потоки вышедших из берегов ручьев смыли шесть мостовых сооружений на территории оленепарка "Гамовского" участка нацпарка. Затоплен информационный центр "Земли леопарда" в селе Андеевка. Удар циклона затронул и объекты Центральной усадьбы в селе Барабаш. Затоплеными и отрезаными от дорог оказались офисы, склады и кордоны охраны, что существенно затрудняет работу сотрудников. Часть из них с прибрежных объектов будет эвакуирована морским транспортом.

"От последствий стихии пострадал ряд домохозяйств сотрудников "Земли леопарда" в Хасанском муниципальном округе. Те, чьи дома значительно пострадали из-за потопа, будут вместе с семьями временно размещены в отеле Центральной усадьбы дирекции заповедников. Им также будет оказана материальная помощь. Вышла из берегов и превысила исторический максимум уровня воды основная река старейшего заповедника Дальнего Востока - "Кедровая падь". Уничтожен подвесной мост через реку Кедровая", - добавил представитель пресс-службы.

Ливни повлияли на животный мир нацпарка. Многим диким животным пришлось покинуть опасные участки долин рек и низин, спасаясь от воды на крутых склонах холмов. Водой повреждены гнезда некоторых птиц и рептилий, норы мелких хищников. Редкие дальневосточные леопарды и амурские тигры при этом могут прятаться от ливней и ветров в естественных укрытиях.

Сотрудники дирекции заповедников заняты устранением последствий стихии, восстановлением поврежденной инфраструктуры. Это потребует значительных ресурсов и времени. Нацпарк принимает пожертвования, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.

О наводнении в Приморье

За прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 200 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке, а также в Хасанском районе, где располагается национальный парк "Земля леопарда". В настоящее время от дорожного сообщения отрезаны 29 сел в Приморском крае.

Сильные дожди в регионе продолжаются с начала августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.