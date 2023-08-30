В Лондоне во время традиционного карнавала покусали шестерых сотрудников полиции

Всего нападению подверглись 75 правоохранителей

ТАСС, 30 августа. Шестеро полицейских были покусаны во время карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила Федеральная лондонская полиция, представляющая интересы сотрудников правоохранительных органов.

"75 наших коллег подверглись нападению. Шестеро укушенных. Один сотрудник подвергся сексуальному насилию. Один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах с применением холодного оружия, произошедших во время проведения карнавала. Один человек погиб из-за нападения с ножом.

Традиционный карнавал в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона проводят с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более 1 млн человек. В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.