30 августа, 03:51

Японские военные нашли снаряд, который, как предполагалось, вылетел за пределы полигона

По данным телеканала NHK, его обнаружили в земле в 1,3 км от мишени

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Бойцы Сил самообороны Японии обнаружили противотанковый снаряд, который, как предполагалось, мог вылететь за пределы полигона во время учений. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, снаряд нашли в земле в 1,3 км от мишени на территории полигона. Проверка началась из-за того, что после стрельб военные не обнаружили следов попадания одного противотанкового снаряда калибра 84 мм. Было сделано предположение, что он вылетел за пределы полигона, однако оно оказалось неверным.

По словам военных, промах произошел из-за ошибок при прицеливании. В результате никто не пострадал. 

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