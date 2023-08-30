30 августа, 04:19,
обновлено 30 августа, 04:32
Военная операция на Украине

В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

Софья Сандурская/ ТАСС, архив
© Софья Сандурская/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 30 августа. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Брянском беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат", - написал глава региона.

По его словам, после падения беспилотника была частично повреждена крыша, выбиты стекла в административном здании. Произошло возгорание.

Богомаз уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор области сообщал о трех украинских БПЛА самолетного типа, сбитых системой ПВО над Брянском, никто не пострадал. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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