В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

Пострадавших нет

ТАСС, 30 августа. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Брянском беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат", - написал глава региона.

По его словам, после падения беспилотника была частично повреждена крыша, выбиты стекла в административном здании. Произошло возгорание.

Богомаз уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор области сообщал о трех украинских БПЛА самолетного типа, сбитых системой ПВО над Брянском, никто не пострадал.