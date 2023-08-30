В двух районах Киева после взрывов повреждены нежилые помещения

Глава столичной военной администрации Сергей Попко отметил, что в Шевченковском районе зафиксированы повреждения на территории предприятия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нежилые помещения получили повреждения в Дарницком и Шевченковском районах Киева, на их территории возникли пожары. Об этом заявил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

Попко указал, что "возникли возгорания" на территории нежилой застройки. Его слова приводит пресс-служба столичной администрации в своем Telegram-канале.

Глава администрации упомянул, что в Шевченковском районе зафиксированы повреждения на территории предприятия, однако деталей об объекте не привел.

Мэр Киева Виталий Кличко со своей стороны сообщил, что экстренных службы продолжают работу как в Дарницком, так и в Шевченковском районах.

Ночью по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Власти Киева и Киевской области сообщали о серии взрывов. Кроме того, они были зафиксированы в Кривом Роге в Днепропетровской области, Одессе, Черкассах, а также в Кировоградской и Черкасской областях.