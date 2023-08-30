На горе Бештау на Ставрополье потушили пожар

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на горе Бештау на Кавказских Минеральных Водах на Ставрополье. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горение сухой растительности ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на горе Бештау зафиксировано горение сухой растительности на площади 1 тыс. кв. м.

На Ставрополье из-за жаркой и сухой погоды участились случаи ландшафтных пожаров. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в большинстве округов края установилась чрезвычайная пожароопасность. На некоторых территориях зафиксирована почвенная либо атмосферная засуха.

Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Она является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1, 4 тыс. м.