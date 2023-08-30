В Приморье из-за паводка отменили поезд между Уссурийском и Хасаном

Произошло обводнение одного из участков путей

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Уссурийском и Хасаном на юге Приморья приостановлено из-за паводка, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

"Из-за неблагоприятной погоды отменяются поезда: 30 августа - пригородный поезд №6706 "Уссурийск - Хасан", 31 августа - пригородный поезд №6707/6705 "Хасан - Уссурийск", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, причиной стало обводнение одного из участков ж/д путей на хасанской ветке. На месте работают специалисты, принимаются меры к скорейшему возобновлению сообщения.

За прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 200 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе. От дорожного сообщения отрезаны 29 сел региона.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.